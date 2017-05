“#EsYa”: La nueva campaña de los artistas en contra la violencia en Venezuela (Video)

By

Muchos artistas han alzado la voz por Venezuela en los últimos días para dar visibilidad en el mundo sobre la situación actual en la que se encuentran sus ciudadanos al protestar masivamente en contra del gobierno nacional. Sin embargo, un grupo de actores, actrices, periodistas y músicos han decido unirse en un solo video para hablar de la violencia desatada por parte de funcionarios del Estado y para decir “basta” a la escasez de comida y medicamentos.

“#EsYa” como se llama la nueva campaña dedicada a continuar con la lucha en las calles, de manera pacífica, para encontrar una salida pronta a la terrible hambruna y violencia desatada que se ha suscitado en el país en los últimos años. En el material, también recordaron a todos aquellos que han fallecido en las calles, a los artistas víctimas de la violencia y a todos los venezolanos que sufren, día a día, la crisis provocada por la mala administración gubernamental.

““Venezuela hoy nos necesita unidos. Hoy más que nunca. Alzo mi voz por Venezuela. No más represión, no más torturas, no más violaciones a los derechos humanos. Queremos democracia, que haya comida, medicinas, que puedas comprar lo que quieras, tener una vida normal”, son algunas de las cosas que se escuchan el video.

En el emotivo mensaje , los artistas recordaron a varias personas que fallecieron víctimas de la violencia, como Bassil Da Costa, Génesis Carmona, Mónica Spears, Jacqueline Salazar, Arnaldo Albornoz, Jairo Ortiz, Juan Pablo Pernalete, Armando Cañizales y Hecder Lugo.