Abuelita opositora: Marcho porque quiero mi país libre

Una abuelita que asistió a la convocatoria que realizó la Mesa de la Unidad Democrática, en la cual todos los adultos mayores debían marchar para rechazar las políticas dictatoriales de Nicolás Maduro, al ver la fuerte represión de los cuerpos de seguridad hacia los ancianos, aseguró que seguirá marchando hasta que su país sea libre.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de un mensaje que publicó el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, por medio de su cuenta en Twitter, se conoció que la mujer terminó descontenta después de haber asistido a la marcha de los “abuelitos” porque vio como los uniformados, muchos de ellos nietos de personas que no comulgan con las ideologías autocráticas, reprimieron de forma violenta a los presentes.

“Fueron capaces de ayer agredir a los ancianos, esos no son venezolanos, esos son unos hijos de puta. Yo marcho porque mi país está en una encrucijada y mis años no me vana a pesar hasta que mi país sea libre”, dijo la mujer, quien se notaba que había sido afectada por el gas pimienta que emanan las bombas lacrimógenas.

Recordemos que este viernes se realizó una movilización que protagonizaron los adultos mayores, quienes tenían como objetivo llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, pero fuertes piquetes de seguridad lo impidieron.