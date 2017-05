La curiosa y viral carta de renuncia de una mujer harta de su jefe (Foto)

Quizás no sea la mejor forma de renunciar a un trabajo. Pero la carta que escribió Marlene McGrory de Glasgow fue interpretada por varios como épica. Es que la mujer no se guardó nada en las pocas palabras que utilizó al comunicar su decisión de abandonar el trabajo.

La encargada de hacer pública la supuesta epístola fue su nieta Kaitlyn McGrory en su cuenta de Twitter, luego de lo cual se viralizó sumando miles de retuits y decenas de miles de likes. La mujer escocesa, cuya edad no trascendió, colocó la nota sobre el escritorio de su jefe. “Querido Señor MacGillivray”, comienza la carta que recibió cientos de comentarios celebrando la manera en que se despidió de su antiguo empleo.

“Notificación de Terminación de Empleo. El trabajo es una mierda y me voy. No volveré después del 30 de junio. Espera prudente. Buena suerte en encontrar otro idiota que limpie el lugar. Hasta la próxima. Marlene. ¡Yee ha!”.

Nah man my grans notice for leaving her work 😭😭 wish a was kidding on pic.twitter.com/kHJkSEsrY6 — kaitlyn (@_kaitlynmcgrory) May 10, 2017

Entre los comentarios más destacados que consiguió la cansada Marlene -dedicada a la limpieza de espacios comunes en empresas- figuran algunos que ponen en duda la historia. “Cartas falsas para retuitear”, escribió el usuario RB Lovezig. La noticia fue publicada además por diferentes medios del Reino Unido. Mashable, sitio dedicado a noticias o hechos virales, también le dedicó unas líneas. Otra, identificada como Beth señaló: “Me hizo reír sola en la cama”.

“¡Amé esto! Debería haberlo escrito mi última semana”, fue lo que publicó en su cuenta Margaret Coull. Otra más también se hizo eco de la noticia. Rhian Barnes escribió: “Tu abuela es una leyenda”.

@_kaitlynmcgrory @Jadems2 Love this! I should have wrote this in mine last week x — margaret coull (@magscoull) May 11, 2017

@_kaitlynmcgrory Your nan is a legend hahaha — i worship olly 👑🌈 (@rhian_barnes) May 11, 2017

Otros tantos se arriesgaron a decir que el hecho en verdad “nunca ocurió”. Para ello utilizaron diversos memes:

