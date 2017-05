Keysi Sayago sobre represión en manifestaciones: Me duele mi país (Video)

By

Muchos han sido los artistas que han fijado posición frente a lo que está sucediendo en el país actualmente. Sin embargo, muy pocas han sido las veces en las que concursantes de nuestro famosos certámenes de belleza también opinen al respecto estando en plena actividad como reina. Keysi Sayago, actual Miss Venezuela, ha tomado un momento de sus actividades regulares y, en uno de sus más recientes eventos, se ha dirigido al país en torno a la difícil situación de violencia y represión en las manifestaciones. VAD

La joven belleza hizo un espacio durante su discurso en el certamen Miss Miranda y condenó las actitudes agresivas de los cuerpos de seguridad del Estado hacia los que protestan en oposición al gobierno.

“Como ciudadana, como mujer, como Miss Venezuela y como cualquier otra persona que vive en esta tierra, me duele mi país, me duele lo que está pasando y lo digo con toda la propiedad del mundo porque hoy me siento más venezolana que nunca”, indicó.

Sayago aseguró que “no se trata de ser blanco, de ser rojo o de ser azul, esto se trata de ser amarillo, azul y rojo porque todos somos Venezuela”. Asimismo, al finalizar con sus palabras, pidió un minuto de silencio para recordar a todos los jóvenes que catalogó que valientes que han muerto durante la lucha en las calles.