Katy Perry estrenó nuevo video y se ve irreconocible

La cantante norteamericana, Katy Perry, nuevamente regresó al panorama musical con nuevo video, y es que la ahora rubia no aguantó el éxito modesto que tuvo su canción Chained to the Rhythm, y estrenó un sensual tema, en el que no dejó nada a la imaginación.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Igual que Shakira al estrenar este viernes ‘Me Enamora’, Perry estrenó el video de su tema ‘Bon Appétit’, en el que se mostró con una larga cabellera que hace recordar los buenos momentos de Lady GaGa, además del mostrar un nuevo look en su corte de cabello.

En el material videográfico, la intérprete del tema Dark Horse, muestra todo un proceso en el que varios cocineros la transforman en un delicioso plato para comérselo, sin embargo, la final, sale de entre sus piernas, un tubo en el que la rubia posa, y modela de una forma bastante sensual.

El video inicia con la cantante acostada en una cama con forma de bandeja, luego unos cocineros la comienzan a “procesar” para preparar un aperitivo plato de comer.

Luego aparece un palto con frutas y demás alimentos, en el que Perry hace como si fuese una deliciosa ensalada. Está en medio de un club nocturno, donde se levanta y baila como si le taparan los ojos.