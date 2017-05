Elías sinvergüenza Jaua dice que no es necesario referendo aprobatorio para ANC

By

El presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, informó este viernes que un referendo aprobatorio (como lo estipula la Constitución del país) no es necesario para llevar a cabo una reforma en la Carta Magna.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Durante una transmisión que realizó el canal del estado Venezolana de Televisión, el candidato derrotado en el estado Miranda como candidato a la gobernación, descartó que sea necesario llevar a cabo un referendo aprobatorio para realizar alguna modificación en la Constitución.

“Y la comisión trajo el 347, 348, y 349 que fue lo que quedo aprobado, me detuve en este detalle porque es importante que lo tengan como argumento porque se dice que Maduro no puede convocar y debe llamar a referendo, porque de manera expresa el constituyente debatió el tema y no lo considero necesario, sino que la convocatoria implica elegir a los constituyentes por voto secreto directo, secreto y universal, que es lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro”.

Con este argumento Jaua dejó en evidencia que no están interesados a realizar un referendo aprobatorio tal y como lo estipula la Constitución, debido a que –según opiniones de representantes de la Mesa de la Unidad Democrática,- el chavismo no cuenta con el apoyo necesario para que ganen unas elecciones, incluso, Luis Vicente León, director de Datanálisis indicó recientemente que Maduro no podía ganar actualmente “ni una elecciones de condominio en Miraflores”.