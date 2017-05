Creador de ‘Games Of Thrones’ confirma una nueva y escalofriante serie

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los fanáticos de ‘Games Of Thrones’ ya no tienen de que preocuparse. Si bien las buenas nuevas no son sobre su serie favorita, podemos asegurar que lo que viene tampoco los decepcionará, pues el escritor y creador de la aclamada serie de HBO regresa con otra historia que dejará a todos con los pelos de punta. VAD

George R.R. Martin se ha involucrado en un nuevo proyecto, también para la pantalla chica, en el que podrá trabajar con la cadena de televisión Syfy, plataforma que le dio luz verde para crear una adaptación de la famosa novela homónima, Nigtflyers.

Esta historia se trata de un grupo de personas cuyas personalidades son completamente opuestas, por lo que se enfrentarán varias veces durante la serie. Estos personajes interceptan una nave alienígena que funciona con una inteligencia artificial de la cual nadie tenía idea que existía hasta el momento, y la misma contiene muchos secretos y peligros. De allí en adelante, los horrores a los que se verán sometidos son inimaginables, al igual que la oscuridad que se cernirá sobre ellos, lo que hará mucho más difícil sobrevivir y salvar a la humanidad.

La nueva serie será desarrollada por los productores Gene Klein, David Bartis y Doug Liman y el guionista Jeff Buhler. Estará centrada un futuro post-apocalíptico en el que la Tierra está a punto de ser destruida, pero un grupo de exploradores a bordo de una nave espacial, The Nightflyer, podrían dar con la clave para salvar a toda la raza humana.

Con información de: El Farandi