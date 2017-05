Contenedores cierran accesos hacia a la autopista Francisco Fajardo

Los contenedores COLOCADOS EN LAS CALLES DE CARACAS hoy 12/5/2017 pertenecen a navieras extranjeras, a las cuales el estado venezolano, por convenios internacionales, debe pagarles por su mantenimiento y su retorno a la empresa propietaria. Con esta situación de vías trancadas con contenedores el gobierno demuestra su irresponsabilidad ya que como venezolanos pagamos entre 150 y 250 dólares diarios por el maltrato y el retraso en la devolución. Solicitamos a las empresas navieras que exijan su devolución inmediata. Es increíble que la GNB detengan a manifestantes por hacer guarimbas y ahora el gobierno hace guarimbas y cierra las calles.

