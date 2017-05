Capriles en la marcha: Ningún abuelo venezolano será humillado

By

Dirigentes políticos, gobernadores, diputados, se hicieron presente en la marcha de los Abuelos, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como parte de las actividades pacíficas en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, acompañó a las personas de la tercera edad que se movilizaron en la ciudad de Caracas, para exigir el cese de la represión contra los jóvenes, exigir democracia y libertad para el país.

No obstante, al llegar a la actividad fue abordado por los abuelos quienes le informaron sobre la agresión que sufrieron en la Plaza Brión de Chacaíto. “Eso tiene que ser condenado y rechazado por todos los venezolanos, nuestros abuelos son nuestra reserva moral, y tienen derecho a un futuro distitnto a este presente de miseria y pobreza que hay en este país”, sentenció el mandatario regional.

Al llegar a la avenida Libertador, vía de comunicación en el centro-este de Caracas, Capriles se topó con un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y con la multitud de ciudadanos de avanzada edad, quienes le hicieron llegar las quejas por el bloqueo que estos cuerpos de “seguridad” realizaban.

“A ningún abuelo venezolano lo van a humillar. Queremos respeto a la Constitución, este gobierno no quiere respetarla. Hay que seguir en la calle (…) No se sometan ustedes a que los dejen plantados, el que no trata con respeto y cariño a una persona mayor ya saben lo que tiene en su mente”, fueron parte de las declaraciones que dio a través de Periscope.

Asimismo, los presentes en su mayoría adultos mayores expresaron que siguen en la lucha por el país y por sus nietos.