Trail Running: La nueva forma de correr que no querrás perderte

Has corrido por las calles, por las plazas y por los parques. Has corrido por la playa, en verano, y entre las cuatro paredes de tu gimnasio, sobre una cinta, en invierno. Incluso te apuntaste a esa carrera popular para “disfrutar del privilegio de correr por tu ciudad sin tráfico” (aunque atestada de cientos de ilusos corredores como tú)… ¿Creías que no te quedaba nada más por probar?

Superadas todas esas vertientes del running, hemos dado con la próxima disciplina que vas a adorar, especialmente si vives en la jungla de asfalto que es una urbe y echas de menos respirar aire puro. Cuando la pruebes, se convertirá en tu nuevo hobby porque añade, al placer de hacer ejercicio, un factor aún más placentero: la naturaleza. Será un nuevo reto para las corredoras expertas que sienten que dar vueltas al parque se les queda ya muy corto, pero también seducirá seguro a aquellas que odian calzarse las zapatillas y defienden que “correr es de cobardes”. Hablamos el Trail Running o, lo que es lo mismo, correr por la montaña, una versión diferente del running que tuvimos el placer de descubrir de la mano de algunos de los mejores expertos del mundo, los corredores del Salomon Team, y en uno de los lugares más bonitos de España, el Cabo de Creus.

“Todos hemos caminado por el monte”. Así comenzaba Miguel Heras, corredor de ultramaratones del Salomon Teal, su explicación sobre los principios básicos del Trail Running. Con esa frase, Heras buscaba justificar que, para correr por la montaña, no necesitas una base previa de running o una gran capacidad física porque, cuando no puedas correr más, siempre te quedará caminar. Esta es la razón de que el Trail Running sea el plan perfecto para compartir con amigos y familia, adaptable a todos los niveles y accesible a todos los públicos. Correr por el monte es tan sencillo como suena, pero es cierto que sí existen ciertas nociones, recomendaciones que los atletas de Salomon nos dieron, ahorrándonos con ello mucho tiempo de ensayo y error.

En primer lugar, debes contar con el material adecuado esencial: las zapatillas, la mochila y el reloj. Las zapatillas de Train Running guardan algunas diferencias con el calzado diseñado para el running clásico. Debido a las exigencias del terreno y para proteger bien el pie, los modelos de Trail Running están más reforzados, son más altos, tienen una mayor amortiguación e incorporan tacos en la suela. Junto a las zapatillas, el kit básico debería incluir una mochila ligera que se ajuste bien al cuerpo y un reloj deportivo con GPS (o, en su defecto, la versión tradicional: una brújula y un mapa).

Siguiente punto: ¿Cómo se corre por el monte? ¿Es igual que hacerlo por la ciudad? No exactamente. El Trail Running tiene su propia técnica, aunque, como comprobarás, es bastante intuitiva y natural. La corredora del Salomon Team Laura Orgué (ganadora de varios Kilómetros Verticales, una carrera de montaña basada, principalmente, en ascender) nos explicó el método para subir la montaña, con y sin bastones. Sus compañeros Miguel Heras y Oihana Kortazar se encargaron, después, de detallar la técnica de bajada. ¿La clave, tanto para subir como para bajar? Optimizar la energía y la capacidad muscular.

¿Cómo se asciende la montaña?

“Según la pendiente del terreno y la fuerza que tengamos, elegiremos entre correr o caminar”, explica Laura Orgué. “Si podemos correr, lo haremos casi de puntillas, apoyando solo la parte delantera del pie, y únicamente daremos algunos pasos con toda la planta del pie si notamos que se nos cargan los gemelos”. La atleta catalana compara el movimiento que hay que seguir con el rebote de un muelle, un efecto que hay que lograr transmitir desde los pies y las rodillas hasta el tronco, para aprovechar al máximo la energía, la potencia y la flexibilidad de nuestro cuerpo. Para avanzar mejor, Laura recomienda trasladar el centro de gravedad corporal “un poco hacia delante” y coordinar cada paso con un braceo firme.

Cuando la pendiente es más pronunciada, tendremos que andar. Para ello, pueden utilizarse bastones o no, según sea nuestro cuerpo y nuestra técnica. ¿Cómo decidir si usarlos? “Es una elección muy personal, dos corredores pueden valorar de forma muy distinta una misma inclinación”, afirma Orgué. Eso sí, si no sabes utilizarlos bien o si el terreno tiene piedras sueltas que dificultan el clavarlos, deberías olvidarte de desenfundar los bastones. “Si ascendemos sin bastones, lo más eficiente es apoyar las manos sobre los muslos, lo más cerca posible de las rodillas. Si sí vamos a utilizarlos, debemos asegurarnos de agarrarlos correctamente, igual que cogeríamos un bastón de esquiar, y de clavarlos bien en el terreno a cada paso”, compara la corredora. “Tanto en un caso como en el otro, es muy importante la coordinación, así como mantener la mirada elevada hacia el frente”.

¿Cómo se desciende?

Según Miguel Heras, el secreto para bajar más rápido por la montaña es no tener miedo. “Si tenemos miedo, el cerebro va a frenar al cuerpo”, cuenta este experimentado corredor, campeón de maratones y ultras. Su compañera de equipo Oihana Kortazar coincide: “No hay que agarrotar el cuerpo, hay que relajarse desde los hombros”. En contra de lo que pueda parecer, al bajar hay que inclinar ligeramente el cuerpo hacia delante, tal y como explica Heras: “Hay que echar el cuerpo hacia abajo, ‘plantarle cara a la pendiente’, para aprovechar la inercia”. Cada pisada debe darse con la mitad delantera del pie, no con el talón, para evitar las posibles torceduras y el impacto excesivo que sufrirían las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera si apoyáramos todo el pie. En esta parte de la carrera, el descenso, los brazos se convierten en elementos de equilibrio.

La recomendación de todos estos atletas de Trail Running es ir ‘poco a poco’. Comenzar con distancias accesibles y a un ritmo que te permita manejar la situación y aguantar todo el recorrido. Empieza andando o corriendo despacio y, una vez dominada la técnica, podrás ir aumentando la velocidad. Y ya sea participando en una carrera o como hobby de fin de semana, ten presente lo más importante de correr por las montañas, el leitmotiv que los corredores del Salomon Team repiten constantemente y que el atleta Jan Margarit nos recordaba unos minutos después de ganar el el Trail Cap de Creus 2017: “Aquí, lo de menos es correr o competir; de lo que se trata, en realidad, es de disfrutar”.

