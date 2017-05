¡Sin miedo! Alejandro Sanz envía mensaje a Maduro por bloquear a Oscarcito en Twitter

Los líderes del gobierno cada vez más demuestran que no están en disposición de dar su brazo a torcer, ni siquiera con aquellos con los que alguna vez pensaron contar para apoyar el proceso de la “revolución”. Recientemente, con el uso de sus redes sociales, el cantante Óscar Hernández, mejor conocido como “Oscarcito”, denunció que el presidente Nicolás Maduro lo habría bloqueado en Twitter, lo que ocasionó la reacción de otros compañeros del mundo del espectáculo sobre el asunto. VAD

“@nicolasmaduro Tienes muchos muertos encima, tienes mucha presión. ¡Tienes mucho miedo! No puedes dormir bien , ni tú ni tus acompañantes …. No te respetan, los chavistas no te quieren. ¡Tu hijo no se siente orgulloso de ti y te esperan las rejas para hacerte compañía es resto de tu pestilente vida! No sentimos rencor por ti y por tus colegas del gobierno , sentimos lastima por ustedes … ¡LE TIENES TANTO MIEDO A MI VOZ QUE NO TE QUEDÓ OTRA OPCIÓN QUE BLOQUEARME!”, escribió el artista en Instagram, con una imagen del bloqueo en la red social.

Asimismo, Alejandro Sanz, conocido por mostrarse en contra del gobierno nacional desde que el fallecido Hugo Chávez estaba al mando, también opinó al respecto con unas contundentes palabras hacia el presidente actual de Venezuela. “Cuando un dirigente le tiene que hablar a las vacas es que los demás seres vivos no te creen. Libera a tu pueblo, vete antes de que te conviertas en el mayor tirano en la historia reciente de Latinoamérica”, indicó.

Y continuó: “Un tirano bloqueando a un artista… para nosotros es un triunfo tu miedo… cobarde. No nos vamos a cansar”.