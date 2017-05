Posición de Florida en el ‘ranking’ de los mejores y peores estados para hacer negocios

By

Por quinto año consecutivo, Florida clasificó entre los mejores estados para hacer negocios en el informe anual de Best & Worst States for Business de la revista Chief Executive.

El reporte refleja la percepción de más de 500 CEOs sobre el clima de los negocios en cada estado, basándose en una serie de aspectos clave que impulsan la economía y generan empleos en la región.

Durante seis años consecutivos, los mismos estados se han mantenido en los primeros cinco puestos. A criterio de los CEO’s encuestados, Florida se ha mantenido como el segundo mejor estado para hacer negocios durante los últimos cinco años.

En el primer trimestre del 2017 las empresas de Florida crearon 60.600 empleos en el sector privado con lo que el número total de nuevos puestos de trabajo agregados desde diciembre de 2010 es de 1,3 millones. Esto refleja que el Estado del Sol tiene una tasa anual de crecimiento de empleo del 3,2% superando la tasa del país del 1,7%.

Texas fue clasificado en el primer lugar, y los ocho estados restantes de los 10 primeros fueron los mismos que en 2011, aunque cambiaron ligeramente sus posiciones dentro de la clasificación.

En el otro extremo del espectro, California se ancló al fondo de la lista en el No. 50 por sexto año consecutivo, Nueva York ocupó el lugar No. 49 e Illinois el puesto No. 48.

La lista sde los 10 mejores estados para hacer negocios en Estados Unidos en 2017 quedó así:

1. Texas

2. Florida

3. Carolina del Norte

4. Carolina del Sur

5. Idinana

6. Nevada

7. Tenessee

8. Giorgia

9. Arizona

10. Wisconsin

La encuesta también presenta clasificaciones de categorías para la fuerza de trabajo, impuestos / regulación, calidad de vida y la mejor comunicación de incentivos empresariales.

Clasificación de la Florida en categorías clave incluyen:

Calidad de la mano de obra: No. 18

Impuestos y regulación: No. 8

Calidad de vida: No. 5

Los estados también fueron clasificados por industrias, en la cual Florida ocupó el primer puesto en el cuidado de la salud y productos farmacéuticos / médicos, y ocupó el segundo lugar en retail, tecnología / telecomunicaciones y servicios financieros.

En cuanto a la industria manufacturera, el Estado del Sol clasificó en el quinto puesto y se unió a Indiana y Tennessee por el número diez en energía / servicios públicos.

Fuente: El Nuevo Herald