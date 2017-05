¿Picado? Maduro bloqueó en Twitter a Oscarcito

@nicolasmaduro Tienes muchos muertos encima , tienes mucha presión . Tienes mucho miedo ! No puedes dormir bien , ni tú ni tus acompañantes …. No te respetan , los chavistas no te quieren . Tu hijo no se siente orgulloso de ti y te esperan las rejas para hacerte compañía es resto de tu pestilente vida ! No sentimos rencor por ti y por tus colegas del gobierno , sentimos lastima por ustedes … LE TIENES TANTO MIEDO A MI VOZ QUE NO TE QUEDÓ OTRA OPCIÓN QUE BLOQUEARME !!! … ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ustedes quieren decirle algo a Nico ???? Aquí les dejo esta ventana … para que le digan que tanto lo quieren o no !!! Serán recibidos mensajes de chavistas también … en 3 , 2 , 1 a escribirrrrrrr antes de que me eliminen la foto !!!!

A post shared by oscarcitomundo (@oscarcitomundo) on May 10, 2017 at 4:16pm PDT