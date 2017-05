Marcha de “los abuelos” llegará hasta la Defensoría del Pueblo

By

La movilización que planeó la Mesa de la Unidad Democrática, en la cual está convocada para realizarse este viernes en la que solamente se planea que asistan personas de la tercera edad, tiene el objetivo de partir desde la Plaza Brión de Chacaíto y llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

De acuerdo con un mensaje que publicó la cuenta oficial de la Mesa de la Unidad Democrática, @unidadvenezuela “la marcha partirá desde las 10:00 de la mañana de este viernes desde Chacaíto y el destino será la Defensoría del Pueblo, a la cual pretenden entregar un documento, en el que rechazan los hechos de violencia que se han registrado en el país, desde que comenzaron las protestas.

El diputado de la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, expresó que llevaran a cabo la movilización porque el gobierno no quiere respetar sus derechos de protestar.

“Si no quieren respetar nuestro derechos establecidos en el 57 constitucional de poder manifestar libremente y pacíficamente le exigimos al gobierno nacional que no arremeta contra nosotros, que esos policías que pueden ser nuestros hijos y nietos que no actúen contra nosotros, porque nosotros vamos a traspasar esa barrera mañana, y ese será el reto porque ya hemos vivido suficiente y nuestra vida se puede quedar en el camino pero lograremos el objetivo”, comentó.

Asimismo, criticó la situación actual de la encomia, la cual le dificulta a las personas poder tener una calidad de vida cómoda, en la que puedan comprar los alimentos que desean.

Reiteraron que todos los adultos mayores se reunirán desde las 10:00 de la mañana en la Plaza Brión en Chacaíto, para caminar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en la cual pretenden hablar con el defensor, Tarek William Saab, quien nunca recibe a los opositores que manifiestan en su contra.