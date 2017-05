Fernando Alonso sobre próxima temporada “seré feliz hablando con cualquiera”

Fernando Alonso ha vuelto a hablar de su futuro en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de España en la que ha insistido, como hizo ayer en un acto de un patrocinador del equipo, que sólo quiere un coche ganador, sea el McLaren u otro. La novedad es que le preguntaron sobre si podría volver a Ferrari, y no dijo que no, sólo sonrió para recordar que tiene la puerta y la mente abierta a todo.

“Es mi último año de contrato con McLaren y tengo que pensar un poco tras el verano, ahora es pronto y no tengo tiempo de mirar más allá, pero allá por septiembre u octubre pensaré qué hago el año que viene, si hay una oportunidad de ganar un titulo en F1 o a aceptar otro reto fuera, estoy abierto a cualquier cosa. Con estos coches tan estupendos de pilotar, la F1 ha vuelto en cierto sentido, me gusta y mi prioridad es pilotar aquí y ganar, no solo correr. Ahora que no tengo más obligaciones con McLaren y no estoy ganando, si de aquí a septiembre veo una posibilidad de ganar me quedaré con el equipo y si no, seré más que feliz hablando con cualquiera”.

Sebastian Vettel le miraba a su lado, y para él fue la siguiente pregunta, ¿qué tal tener a Fernando al lado?

“Uno esta preparado para todo, para competir con otros rivales y en el caso de Fernando pues también, tiene una gran reputación y no sólo por los dos mundiales que ha ganado sino por muchas más cosas, pero yo no firmo los contratos de los demás, eso es cosa del equipo, tengo que centrarme primero en renovar el mío”, ha respondido Vettel, también con una sonrisa junto al español. “¿Dicen que ya tengo contrato con Mercedes? Hablar con quien lo ha publicado, sabe más que yo, otras veces salen rumores de Alemania, pero bah, solo estoy centrado en esta temporada”.

