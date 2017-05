El emotivo video que dedicó Víctor Muñoz a Miguel Castillo

By

Otro joven más asesinado por el régimen. Los sentimientos de impotencia, dolor y rabia están a flor de piel para todos los venezolanos, pues con los años se ha agudizado una crisis de la que nos está costando la vida de mucho salir. Las reacciones en torno al fallecimiento de Miguel Castillo han sido contundentes, y muchos de los que lo conocieron, y los que no, se han solidarizado con sus familiares y han alzado la voz para que la represión y los asesinatos en Venezuela terminen de una vez por todas. VAD

Víctor Muñoz, cantante venezolano, ha dedicado un emotivo video al joven fallecido, así como a todos los que han caído por luchar para tener un país de futuro y oportunidades. El artista comenzó la grabación interpretando con mucho sentimiento el himno del colegio San Ignacio de Loyola, institución en la que estudió tanto él, como Miguel.

Con los ojos llorosos, pero con la voz firme, Muñoz indicó que su compañero, ignaciano como él, luchó por el país y lo hizo, tal como reza el himno, para salvar a la patria, y para ayudar a que en un futuro los jóvenes de bien puedan crecer en ella.

“Hoy se me hace un nudo en la garganta inmenso y me llena de impotencia al saber que siguen matando compatriotas inocentes que sólo quieren una mejor Venezuela, que sólo exigen un cambio, que ejercen su derecho de protestar. Hoy muere un compañero, venezolano, ignaciano y me duele en el alma saber que tenía un gran futuro por delante. Mi sentido pésame a toda la familia de Miguel, a sus hermanos, que conozco desde que teníamos 5 años, desde mi corazón les deseo mucha fuerza y fe, esta dictadura tiene las horas contadas! Miguel te fuiste “en todo amar y servir”…” escribió en la publicación hecha en Instagram.