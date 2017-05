Delegación de Canadá en la OEA fija posición ante caso de Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) postergó este jueves la decisión de la fecha sobre la reunión de cancilleres para tratar la crisis de Venezuela.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente, la Canciller de Canadá Jeniffer Loten, tomó la palabra para pronunciarse sobre la actuación de las delegaciones ante la efectividad de la OEA con respecto a Venezuela.

“Consideramos una situación muy grave, lo que sucede en Venezuela no es normal y no está mejorando”, fueron las primeras palabras de Loten.

Asimismo, prosiguió diciendo que apoya al llamado de otras delegaciones en un “proceso concienzudo” para participar en la convocatoria de un grupo de trabajo para tratar la crisis venezolana.

“Hemos intentado en cada instancia en hacer un proceso formal y recibiríamos con beneplácito la participación de otras delegaciones que aún no se suman, porque esperamos poder llegar a una solución que responda a las necesidades no solo de las delegaciones aquí presentes sino de Venezuela y los venezolanos que acá no están representados”, sentenció la canciller de Canadá ante la OEA.

Además, recalcó que “este no es el tipo de proceso que hay que abordar con una visión a largo plazo cuando estamos considerando un proceso más allá de la asamblea general, me preocupa mucho como estado miembro no actuamos responsablemente para cumplir con el mandato que se nos ha dado, por lo que no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad para con Venezuela”.

La delegación de Canadá manifestó su apoyo a que se realice un grupo de trabajo “pero necesitamos que se haga lo más rápido y eficientemente posible”, reiteró Jeniffer Loten.