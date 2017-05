Ramos Allup sobre Constituyente: No hay oportunidad para diálogo con Maduro

El secretario general del partido Acción Democrática ofreció una entrevista para el programa televisivo “Vladimir a la 1” en la que habló sobre la Asamblea Constituyente y explicó por qué esta es una medida que atenta en contra de la Constitución venezolana. Al abordar el tema, el ex presidente del parlamento hizo referencia al libro de leyes nacional para indicar que los procesos para reformarlo son varios, y que apelar al último y más drástico ya vuelve a la Constituyente una violación a la democracia. VAD

Allup explicó que para “hacer pequeñas modificaciones a los artículos”, como lo quiere hacer ver el gobierno, hay otras maneras, también establecidas en la Constitución, para hacerlo. Además, indicó que esta no es la manera para solucionar los problemas del país, en tanto que para mejorar, por ejemplo, el problema con la economía, se puede “aumentar la producción, el comercio, medidas económicas concretas cambiarias, de confianza para los inversionistas, fortaleciendo la producción nacional, fomentando la agricultura, etc, sin tanto plan, sin tanto enunciado vago y teórico”, comentó.

Condenó el hecho de que el gobierno nacional pretenda oprimir los procesos electorales que conllevan a una Constituyente, e indicó que, además de fraudulenta, es una medida atropellada en tanto que, si se tratara de poner a elegir al pueblo verdaderamente, entonces se habría tenido que realizar los comicios de gobernadores, pautados para diciembre.

“Tu para cambiar la constitución tiene tres maneras, que están en la misma Constitución del 99, y son La Enmienda, La Reforma, y por último, La Constituyente, y en todas se debe llamar a referéndum”.

Asimismo, condenó el uso de lacrimógenos en manifestaciones cuando se le preguntó qué opinaba respecto a los manifestantes que lanzaron heces a los policías nacionales, y aseguró que no lo aprueba, pero que es una consecuencia de las agresiones por parte de los cuerpos de seguridad. “Si de allá para acá no hubiese represión, muy seguramente las personas no usaran estas sustancias indeseables. Vamos a analizar las causas, no las consecuencias.”

En ese orden, Allup criticó la “militarización” de las noticias, y aseguró que el gobierno nacional ha hiperpolitizado a los cuerpos militares para su favor, con lo que han sacado provechos en las protestas en donde dejan a los ciudadanos completamente desprotegidos.

Con respecto a la reunión convocada por el Ministro de Educación, Elías Jaua, para discutir todo lo relacionado con la Asamblea Constituyente, el diputado indicó que cuando la Mesa de la Unidad quería entregar su respuesta oficial en el Ministerio Público fueron bombardeados, por lo que castigó el casi inexistente espacio de opinión que tiene la oposición dentro de las decisiones políticas, incluso para aquellas a las que son invitados por el gobierno de Nicolás Maduro.

Cuando se le preguntó sobre una posible negociación política con la administración oficialista, respondió “no la veo”. Explicó que la oposición no está dispuesta a pagar ningún precio producto de un diálogo, y agregó que la gente está muy irritada como para hacer algo así. “Lo que sí te puedo decir es que un grupo de países amigos, junto a Luis Almagro, están preparado una serie de propuestas concretas, a modo de mediación para salir de esto. Si nos consultan, como partido, daremos nuestra opinión”.

Confirmó que la Constituyente no es una medida sino una emboscada, y aseguró que no hay manera de diálogo con el presidente Nicolás Maduro, y se dirigió al presidente directamente para decirle que “entre tu trabajo y el país, sacrifícate tu. La gente venezolana es trabajadora”.

Por último, explicó con respecto a cuál es el punto límite de la lucha, que no se puede renunciar ni a los comicios que están pendientes, es decir, elecciones regionales, ni a la idea de unas generales que permitan el cambio profundo. “Hemos pedido las elecciones generales, pero si no las convocan, sino que convocan a las regionales ¿Qué hacemos? ¿No vamos? ¿Les vamos a entregar más poder? No”.