Pollo Brito a Zurda Konducta: Yo canto lo que me da la gana

GAITA PROTESTA ZULIANA Y VENEZOLANA. "De Carabobo a Cararabo", de Wolfang Romero y Leandro Zuleta. Adaptación: yo, Rafael Pollo Brito. #hedicho Esta es una gaita del año 1995. Y la estoy cantando porque quiero. Allá quién se la agarre para él. Y por si acaso, antes llamé a Wolfang Romero y le dije que le iba a cambiar una palabra, la cual, aceptó jaja. Y dijo: "DALE Clavo, POLLO", así que hágansela llegar a quienes Uds. quieran. #Venezuela #cuatrovenezolano #gaitaprotesta #lonuestroeslomejor

