Maduro es un fraude, por Pablo Pérez

No importa cuál acción, decisión, plan, programa o anuncio de la gestión de Nicolás Maduro usted tome. Todo ha sido un fraude. Todo ha sido una calamidad. Todo ha sido una estafa continuada contra el pueblo de Venezuela. Sin embargo, nada igual a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente, que no es una constituyente.

Y no es una constituyente porque la Constitución Nacional no le otorga al presidente la atribución de convocar, sino de tomar la iniciativa ya que finalmente quien decide si comienza o no un proceso como ese es el pueblo, mediante un referendo consultivo.

Ahí está el primer fraude de la constituyente de Maduro, porque pretende reescribir la norma constitucional vigente y obviar la consulta al pueblo, para saber si está o no de acuerdo con esa iniciativa. Pretenden conculcar los derechos de los ciudadanos consagrados en los artículos 347 y 348.

Pero el fraude es mayor cuando quieren segmentar el proceso de elección de los constituyentes a través de un modelo de difícil aplicación que divide el universo total, para que una parte sea elegida de forma sectorial y la otra mediante una distribución territorial.

Y cometen ese fraude contra la Constitución porque saben que no pueden ganar un referendo consultivo y mucho menos podrían obtener la mayoría en la hipotética ANC. La mayoría del pueblo los rechaza. El ciudadano los castigaría. Tratan de huir de una derrota segura y vergonzosa, a través de una burda maniobra ilegal e ilógica. Buscan diseñar una elección controlada por ellos.

La decisión de Maduro es una jugada desesperada que intenta postergar indefinidamente el derecho de elegir de los venezolanos. Quieren engavetar las elecciones regionales y municipales. Quieren secuestrar la elección presidencial de 2018. Quieren evitar lo inevitable: el cambio.

Con lo que no cuentan Maduro y su orquesta es con un pueblo que está en la calle. Con un pueblo que detectó y se decidió a combatir la maniobra. Con un pueblo que está definido a favor del cambio. Un pueblo que no quiere vivir en un sistema autoritario, comunista y sin libertades. El cambio ya es indetenible.