Hombre quemó vivos a tres niños y a su madre mientras dormían

Yuliana Clemente, de 25 años de edad, no imaginó lo que le sucedería el domingo por la noche. Tras haber sufrido el acoso de su futuro agresor, ella pudo haber sospechado de que algo podría pasar, pero nunca la tragedia que le tocaría vivir horas más tarde. Su hija de 2 años, otro menor de 3 y uno de 6 años con parálisis cerebral murieron después de que Emilio Lugo, pareja de su bisabuela, rociara gasolina en la habitación donde vivían los tres con su madre, el domingo a las 12:00 de la noche. El hecho se reportó en Caucagua, sector Merecure. VAD

Reportes médicos indican que los niños sufrieron quemaduras en 80% de sus cuerpos, y que su madre tiene lesiones graves en sus orejas, espalda y caderas. Clemente relató el día de ayer en la medicatura forense que tanto ella como los niños dormían cuando comenzó el incendio, justo después de que Lugo vaciara un tobo de gasolina por la ventana de la habitación.

Los vecinos, al darse cuenta de la alarmante situación, trataron de ayudarla para sacar a los pequeños del fuego, y una vez pudieron hacerlo, los trasladaron al Hospital de Caucagua, pero en el recinto no contaban con los insumos para atenderlos, así que los llevaron al Seguro Social de Guarenas, en donde también recibieron la misma respuesta. Al llegar al hospital Domingo Luciani, la niña ya había fallecido en el camino mientras que los dos varones murieron a pocos minutos de haberlos ingresado.

Clemente indicó que Lugo la tenía acosada desde hacía ya un año, y que el problema se agravó cuando el hombre la vio con un amigo y tuvo un ataque de celos. Los dos hombres habían discutido más temprano. Lugo resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial mientras que el amigo a la mujer fue detenido. Una vez dado de alta, Lugo cometió el crimen.

“Él me tenía acosada desde hace un año. Yo hago un llamado a las mujeres para que denuncien, porque si yo lo hubiese hecho hoy tuviera a mis tres hijos”, indicó la joven.

Según lo que reporta El Nacional, Emilio Lugo es pareja de Rosa Zerpa, abuela de Clemente, y por esa razón la mujer no denunció el caso ante las autoridades, además Zerpa es la dueña de la habitación en la que Yuliana Clemente vivía y sentía temor de que su familiar la botara del sitio con los menores.

“La comunidad le destrozó la casa y querían linchar a ese hombre, pero en eso pasó una patrulla y lo ayudaron. Él está preso; sin embargo, mi abuela peleó conmigo porque me culpa por la detención de su esposo y me exige que le pague los daños causados. Yo lo perdí todo; lo material lo recupero, pero ¿quién me devuelve a mis niños?”. Indicó Clemente desde la morgue de Bello Monte, mientras se cubría las heridas con un suéter blanco, debido a la cantidad de moscas que hay en la medicatura forense. Un funcionario le recomendó que se saliera de la sala de espera para evitar infecciones.

Yuliana Clemente está bajo el cuidado de su tía y primas; se encuentra a la espera de su madre que vive en Colombia y está próxima a llegar. La joven comentó que se irá del país junto con su progenitora.

Fuente: El Nacional