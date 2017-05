Delantero vinotinto: ¡Esto no es represión, es genocidio!

Estudié en el mismo colegio que Miguel. Así empieza el himno del colegio: "Avancemos y arriba, Venezuela Nuestro himno es de patria y religión En la lucha sigamos las pisadas De San Ignacio y el Libertador Hoy juramos ser jóvenes de cristo Y luchar por la patria hasta morir Juventud es la patria del mañana Adelante, adelante a combatir." Viva Miguel, viva Venezuela y viva el Loyola.

A post shared by Fernando Aristeguieta (@aristi9) on May 10, 2017 at 2:39pm PDT