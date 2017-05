El bello mensaje de Oscarcito a joven violinista que resistió represión

Mientras se hundía el titanic los músicos rendían homenaje a la vida ! Este régimen , algún vez fué un titanic , hoy se hunde poco a poco y los músicos siguen rindiendo homenaje a la vida ! Como no ser fuerte ? como sentir miedo cuando un compatriota entona las gloriosas notas de nuestro Himno en la pata de la oreja ? Es Dios cantándole al oído a estos heroicos guerreros !!! 👏🏻👏🏻👏🏻🇻🇪🇻🇪🇻🇪bravo violinista ! BRAVO !!!

A post shared by oscarcitomundo (@oscarcitomundo) on May 8, 2017 at 2:31pm PDT