Autor de canción para la Constituyente asegura que nadie le pagó para hacerla

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tal parece que los rumores acerca del nuevo sencillo que apoya la Constituyente del presidente Nicolás Maduro no tiene “nada” que ver con él. Su autor, el cantante Chucho Rondón, antiguo integrante de la agrupación “Los3”, ha roto el silencio sobre la nueva composición para indicar que no ha sido contratado por nadie del gobierno, pese a que ya el tema está sonando en emisoras del estado y será utilizado para promover la campaña del proyecto. VAD

“Es una iniciativa propia. No fue como dicen muchos por ahí que me pagaron o que estoy enchufado. Lo hice con la mejor intención del mundo, promoviendo un diálogo para que haya paz entre nosotros. Expliqué musicalmente qué es para mí la Constituyente, que yo creo que es la única vía para solucionar los conflictos. Ya basta de estarnos matando en la calle, ya basta de tanta guerra, de tanta crisis entre nosotros” sostuvo el compositor a una entrevista realizada para Revista Ronda.

Se rumora que cuando decidiste materializar este proyecto tu equipo de trabajo renunció ¿Es cierto eso?

Es falso. Los músicos siguen conmigo, siguen trabajando. Yo hablé con tres bailarinas que si son opositoras radicales y entendí su punto de vista, ellas me dijeron mira “Nosotras te amamos y te adoramos, pero no podemos bailar una canción que está en contra de nuestros principios. Yo las respeté, les dije sigan ustedes, las quiero igual y respeto su punto de vista”, de resto todo el mundo sigue trabajando conmigo.

¿No te da miedo que este tema pueda significar un estancamiento para tu carrera?

“Sí, se me puede estancar porque la oposición lo va a ver como un tema muy radicalmente oficialista, por lo que mis fanáticos opositores me pueden dejar de seguir, me pueden hasta odiar.

Pero yo creo que es cuestión de tener un poco de cabeza y de tener tolerancia. No estoy de acuerdo que porque una persona vaya con un ideal político diferente al del otro tengan que ser enemigos. La música es universal, la música está hecha para unir a la gente.

Por ejemplo, Servando y Florentino son una institución en Venezuela, la gente los tilda de que uno es chavista y el otro es opositor, pero cuando tú estás en una fiesta y suena una canción de ellos no dejas de bailarla. Lo que me preocupa a mi es seguir adelante, seguir trabajando y seguir con mis ideales que son unir a la gente”, finalizó.

Sin embargo, y a pesar de que Chucho se muestra bastante seguro de su nuevo proyecto, y pese a que en redes sociales no se ha dicho nada al respecto, el cantante prefirió desactivar la opción de comentarios en su cuenta oficial de instagram.

Fuente: Revista Ronda