Mueren seis niños en el Zulia por falta de quimioterapias

La crisis en Venezuela sigue cobrando la vida de venezolanos. Mientras los niños mueren en los hospitales por falta de medicamentos, el régimen se encarga de destinar fondos a compra de armas para reprimir a una ciudadanía que sale a la calle en busca de un país mejor.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Seis niños fallecieron por falta de fármacos y de práctica de quimioterapias en la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas (FHEP), situada en el estado Zulia, según la publicación del diario Versión Final.

Un grupo de familiares protestó frente al centro de salud por los fallecimientos de los menores de edad. Uno de los manifestantes, aseguró que hay escasez de medicamentos: “No hay solución, no hay bicarbonato, no hay yelcos. No hay nada. No hay ni siquiera para un dolor”.

La mujer dijo que en el cuarto en el que se encuentra su hija, había 10 pacientes, de los cuales cinco han muerto. “No quiero que mi hija sea una de ellos”, expresó con preocupación.

Otro de los problemas que vive el centro asistencial son los aires acondicionados, que son los que permiten la climatización en la zona donde se llevan a cabo las quimioterapias. “Al aire acondicionado lo reparan y se vuelve a dañar y así está”, afirma Yésica Páez, madre de una de las pacientes.

Un médico explicó a Versión final, que la falta de aire causa que los niños corran el riesgo de contraer infecciones si se les practica la sesión de tratamiento. Por su parte, Richard Hill, secretario de Salud del Zulia, admitió la escasez de fármacos. “El Seguro Social suministra los medicamentos, pero hay algunas fallas”, dijo.

La realidad de Venezuela no se puede tapar con un dedo, por más que el régimen quiera ocultarlo, la crisis en todos los sectores del país cada vez se agrava sin indicios de mejorar. Es por ello, que la ciudadanía se mantiene en la calle, exigiendo un mejor país, un mejor futuro y defendiendo la democracia a como de lugar.

Con información de Versión Final