Ramos Allup nuevamente se las canta a Maduro sin pelos en la lengua

El expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, participó en la sesión que se realizó este martes en el capitolio federal, y desde allí se refirió a las últimas acciones que ha emprendido el régimen del presidente Nicolás Maduro, al cual ahora se le ocurrió llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, evidenciado así su interés por acabar con un proyecto que catapultó Hugo Chávez (hace casi 20 años) como el líder más “demócrata” del mundo.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

El líder opositor desmintió que la actual Constitución sea la más perfecta del mundo, por las incongruencias que en ella hay, además, destacó que no haya letras muertas sino desaparecidas por las iniciativa dictatoriales del sucesor de Chávez, quien por cierto cuenta con más de 80 % de rechazo nacional.

“Un régimen militar y militarista como este no respeta la Constitución. Este es un régimen militar y trabaja como tal; 14 años presidido por un militar y como hemos dicho (Hugo Chávez) fue víctima de sus carencias afectivas, taras, fobias, de sus manías, complejos y megalomanía pero tenía liderazgo, pero quien hereda es este carenciado que está en Miraflores y pretende continuar con el mismo régimen, sin tener -aunque sí todos los defectos- pero ninguna de las virtudes que tenía el otro; este simplemente está administrado un régimen militar militarista sobre el cual no tiene el control”, comentó.

Asimismo, expresó que la desgracia en el país y sobre todo en Latinoamérica los militares han hecho mucho daño cuando estuvieron en el poder.

“Los militares hacen lo que les da a gana porque esa es su mentalidad, hay colegas a quienes son les gustan que uno hable de esto, pero hay que repetírselos, colegas porque tenemos todavía el peligro de que estos muérganos den un golpe de estado para salvarse ante la historia, para repetir algo igual a peor a lo que tenemos actualmente y hemos padecido en los últimos 18 años. La desgracia de Latinoamérica en general y de Venezuela en particular ha sido los militares en política y ejerciendo el gobierno, controlan todo en Venezuela, y lo que les faltaba que era la administración e justicia ahora con el delito militar le dicen es delito militar”, dijo.

Por último, le dirigió una advertencia al presidente del parlamento, Julio Borges a quien le dijo que los “milicos” lo tenían en salsa para meterlo preso.

“No nos extrañe que esos mismo milicos que están haciendo y deshaciendo den un ‘paso al frente y salven Venezuela’ cuidado si esta salida nefasta den ese paso y eso les serviría a este carenciado para decir que no pudo cumplir y salvar a Venezuela porque le dieron un golpe y lo excusaría ante la cuenta en la historia, hay que revelarse de todo esto; es el caos de Tomás Guanipa y de usted presidente Julio Borges, a usted lo tienen en salsa los milicos no se paras meterlo en cual pudridero, tenemos que estar muy atentos, cualquiera de nosotros puede ser, en cualquier estado y condición y no se re quiere que hubiésemos cumplido cualquier infracción”, dijo.