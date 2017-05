By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La palabra crisis ha cobrado fuerza en los últimos meses, aunque ya se había profundizado en varios sectores del país. El pensamiento, la conducta y el sentir del pueblo venezolano ya no es el mismo; quizá por los ataques en contra de su estabilidad emocional viene desde todos los flancos posibles. Podría decirse que el venezolano, se ha transformado progresivamente, que lo alimenta el resentimiento y el odio; pero también la rabia y la desesperanza sumidos en una extrema polarización. En virtud de ello, consultamos al psicólogo Oswaldo Vernet Márquez, quien enfatiza ““ninguno está en capacidad real de entenderse en el otro”.

Zeudy Acosta Paredes/Venezuela Al Día

A su entender, no ha sido una transformación espontánea, sino que a partir del liderazgo que tuvo Hugo Chávez, se fue generando paulatinamente una especie de proyecto, cuyas estrategias apuntaron al control de los poderes, cambios educativos, transformación del aparato producto “Estamos hablando de una dictadura blanda, que fue imponiéndose de forma progresiva”, y se encargó, en consecuencia, de hacer creer a los menos favorecidos, que los otros tenía una enorme deuda con ellos, “cargada de venganza, entonces se impone la violencia duro, a coñazos y con muerte, lo que hace aún más grotesco el asunto”.

De acuerdo a lo que plantea el psicólogo “hay gente que no siente daño, sino que le es útil para apaciguar su odio hacia lo que pudo haber pasado, mediante un «antes maldito y un ahora vengador». En esencia, viven en una realidad en la cual, todo lo que diga el líder va a ser positivo porque me sirve para cuidarme de algo que quizá vivieron o no, pero de lo que se quieren liberar”.

Desde su perspectiva, se ha creado una generación completa en la cual “la violencia está naturalizada como algo válido para obtener lo que se quiere. No es que antes no existiera, es que el chavismo la supo potenciar y aprovechar generando mucho odio para conseguir seguidores desde el odio”.

El otro fenómeno social que cataloga el psicólogo como “terrible” es que el Gobierno, a través de la despersonalización, “suelta los demonios y los deja ahí, es decir, habla del imperio, de la cuarta república, y estos elementos son puestos en el individuo. Entonces, el gobierno se sale de la lucha y la deja entre los ciudadanos”.

En absoluta negación

En respuesta a los acontecimientos actuales, el especialista comentó que hay por un lado gente en negación respecto a lo que pasa, más allá del afecto o no del ideal que defienden del chavismo e imposibilidad de reconocer la realidad social de carencias en el orden de salud, alimentos, seguridad, entre otros. Mientras que en contraparte hay falta de empatía para poder comprender al otro, o a las posturas diferentes que están jugando ante toda la situación social.

“Hay un sector importante de la sociedad, en el que se alimentó por mucho tiempo de un enorme resentimiento, que es a lo único que Chávez apelaba, con esa sed de venganza. Hay un proceso interesante de revancha, que es lo que motiva la conducta de venganza hacia un supuesto enemigo. Entonces, hay un proceso de descomposición social, fragmentación y polarización, y es esa la tarea más complicada”, sostiene.

¿Somos los mismos que hace veinte años atrás?

Evidentemente no, porque ha cambiado el sistema de creencias, con un necesario factor, la polarización, porque ese odio y venganza, necesita de su opuesto. De lo contrario, el enemigo no existiría y el juego habría acabado. No habría la pugna actual.

Reponerse del daño

Existen diferentes mecanismos para recuperar la división y descomposición social, a juicio de Vernet Márquez, podría iniciarse por cambiar la forma de pensar teniendo comprender que “el enemigo no es el otro ciudadano, sino que es el Gobierno quien opera para generar esto. Y es éste el que debe resolver los problemas cotidianos operativos. Sin embargo, es preciso igual entender que hoy es bastante difícil diferenciar quién está opuesto al Gobierno, hay sectores que llamándose opositores, se han encargado de generar también rechazo y odio hacia quienes simpatizan con el Gobierno; entonces hasta que esto no se solvente no se habrá hecho nada para recuperar lo social y psicológico del país”.

Es por ello, denota el especialista que como el odio ha pasado a formar parte de su cotidianidad, “se evidencia esa necesidad de exterminar, eliminar al otro, tiene que ver con el sistema de creencias, lo que conocemos como ideologías y fanatismos, que tardan muchísimo en instalarse y, en consecuencia, de desprenderse de ellos”.

Corresponsabilidad venezolana

Un aspecto que se viene disertando, es el rol de la sociedad civil, porque si algo resulta reiterativo, pero no por ello ilógico, es que los cambios aspirados en Venezuela no sólo se generarían con un nuevo Gobierno. Al respecto, Vernet destacó que “Por encima de cualquier otra creencia, lo primero que debe cambiar en Venezuela, es la conciencia, esa que permita la corresponsabilidad. Que no tiene que ver con la culpa, sino de actuar en consecuencia, asumir las responsabilidades de cada agente dentro de la sociedad, actuar adecuadamente para que todo funcione acorde a lo que se aspira”.

Socióloga Nelitza Solarte: “Una arrechera suicida canaliza al país” https://t.co/iqzoXaAwJe pic.twitter.com/MNbVfYjP5o — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) May 9, 2017

Al mismo tiempo explicó que “Las cabezas débiles son presa fácil para ser manipuladas e insertarle fanatismos, es una psique frágil e inconsciente. Son las que no se sienten responsables de lo que tiene a su alrededor y de generar sus realidades, Es difícil recuperarse sin tomar conciencia; sin contar con lo que respecta a la cadena de producción, ni de inseguridad. (Aquí hay otro problema psicológico implícito, el de la violencia)

Sin un Dios perfecto

Si bien hay sectores en la sociedad venezolana creyentes de que con cadenas de oraciones, o dejando todo en manos de Dios se logrará el cambio deseado y retornaría la paz y la libertad en el país, Vernet Márquez, es de quienes considera que “la religión es un opio para Venezuela”.

“La religión a mi entender –prosigue su exposición-, genera una triple frustración; es terrible la manera como se ha instalado la creencia de que rezando cincuenta avemaría, cien padres nuestro todo se solucionará. Hay un pensamiento mágico religioso de que si Dios es perfecto y tiene la capacidad absoluta de hacer su voluntad, poniendo a un Dios antropomórfico externo a mí, donde no tengo responsabilidades, y ese Dios no hace lo que yo creo, no puedo odiar a mi Dios, y se incrementa el odio por los otros, dado que no puedo entrar en conflicto con mi religión.

Sugiere, por consiguiente, “menos acción y más devoción, eso pone todo peor. Es fanatismo y falta de conciencia. No se trata de que tenemos que pensar igual, sino de que aun dentro de nuestras grandes diferencias podamos entendernos”.