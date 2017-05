¿Qué ocurre cuando una avispa se mete en el traje de un piloto?

Cuando un piloto de Moto GP comienza a rodar en la pista todo debe funcionar a la perfección. A la velocidad que suelen alcanzar en la categoría reina del campeonato cualquier error puede ser fatal. Este fin de semana ocurrió un imprevisto: una avispa se coló en el mono de un piloto.

Si la picadura de una avispa ya es de por sí una situación no deseable, que te ocurra en mitad de una carrera mientras tratas de mantener una motocicleta de alta cilindrada es un reto de proporciones épicas. Esto es exactamente lo que le ocurrió al piloto de Moto GP Cal Crutchlow el pasado sábado. Una avispa se coló en su mono mientras estaba en la calificación del sábado.

Crutchlow estaba realizando las vueltas de clasificación para el Gran Premio de España cuando de repente sintió algo extraño. Una avispa dentro del mono imposibilitó que pudiera continuar y tuvo que salir del circuito. Antes de llegar a boxes el piloto británico aparcó la moto en una valla de seguridad y trató de quitársela de encima.

A wasp down your leathers must be up there among worst nightmares for #MotoGP riders 🙈#CC35 explains… 🐝💢 pic.twitter.com/esbP99F8iS

— MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) May 6, 2017