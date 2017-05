Más de 400 pasajeros esperan salida de vuelo con retraso de una semana en Maiquetía

By

Parece que la situación con los vuelos desde Venezuela a otros países se está poniendo cada vez más crítica. Más de 400 pasajeros, entre venezolanos y argentinos, se encuentran varados desde hace ya cinco días en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía esperando a que el vuelo con destino a Argentina salga, pero desde hace ya casi una semana Conviasa presenta distintas excusas por lo que todavía no han podido abordar el vuelo. VAD

Algunas de las razones ofrecidas por la empresa son problemas con la disponibilidad de los aviones, falta de permisos para volar y hasta tormentas eléctricas, así lo indicó Alana Pérez, una de las pasajeras, nativa del estado Táchira, que todavía espera poder llegar a su destino.

Pérez contó que los llevaron a unos hoteles con poco cuidado sanitario, en donde “había cucarachas por todas partes”, y una alimentación bastante pobre. Al siguiente día los llevaron de regreso al aeropuerto muy temprano, pero tampoco pudieron abordar ningún avión.

De acuerdo con lo que reporta El Nacional, por redes sociales supieron que este lunes mandaron a llamar a un grupo pequeño de pasajeros para abordar el vuelo a argentina, por lo que quienes no fueron convocados se fueron al aeropuerto para exigir explicaciones. Chequearon boletos y equipaje, les ofrecieron salir a las 9:00 pm pero tampoco salió el vuelo.

La tachirense también indicó que hay niños y personas de la tercera edad esperando y durmiendo en el piso mientras Conviasa logra solucionar este largo retraso. Este martes les ofrecieron dos vuelos para 220 pasajeros. Ya van dos anuncios abortados: el vuelo de las 7:00 am y el de las 9:00 am. El último anuncio es que los aviones saldrían a las 10:00 am, pero tampoco se realizó.

