Liborio Guarulla: En 18 años el chavismo no ha podido ganar en Amazonas

El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, viajó a la ciudad de Caracas para pronunciarse por la reciente inhabilitación de la Contraloría General de la República, de la que fue víctima y que le impide ejercer algún cargo público por 15 años.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Durante una rueda de prensa que ofreció en compañía del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien también fue inhabilitado por el régimen de Nicolás Maduro, Guarulla aseguró que dicha intención persigue obstaculizar la carrera política de quien es uno de los líderes más representativos de la comunidad indígena.

“Según la propia decisión del contralor (que me envió la inhabilitación) no hay daños patrimoniales. Solamente se dice que es por un tema de negligencia en el cual incluso se acumulan procesos que no tienen nada que ver. Se basa en una multa no cancelada para poder inhabilitarme”, expresó.

Guarulla sentenció que esta medida tiene como finalidad sacarlo del camino para que el chavismo pueda ganar las virtuales próximas elecciones que se realizarán en el país.

“Con esta decisión están dando a entender que en 18 años no han podido ganar unas elecciones y no las van a ganar. El tratar de acabar con la vida política de uno no tiene razón de ser. Mi carrera política no se va acabar aquí, porque esto demuestra que no me pueden ganar por la vía de los votos y tampoco por la vía de la justicia, porque no tienen moral ni razón”, concluyó.

Fuente: El Universal.