Leopoldo Castillo habló por primera vez del tweet sobre Leopoldo López

Este martes el periodista Leopoldo Castillo explicó sobre el tweet que publico el pasado miércoles 3 de mayo, donde informaba que el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, se encontraba en un grave estado de salud en el Hospital Militar. VAD

Según información del portal digital Tal Cual, Castillo detalló lo sucedido mediante una entrevista realizada por el locutor venezolano, Luis Chataing.

Durante la entrevista el comunicador social conocido como “El Ciudadano” aseguró que, “en principio me siento muy contento de que el tocayo esté en buen estado físico de acuerdo a las declaraciones de Lilian y su mamá. La información me la suministran a mí en horas de la tarde, es una fuente que nunca me ha fallado”.

Asimismo señaló que pidió reconfirmación de la información, para luego comunicarse con la familia de Leopoldo López. “Él me llamo y me dijo: yo estaba seguro que era Leopoldo, bueno pero te echaste un pelón. Esta persona en otras oportunidades me ha dado informaciones que han resultado”, dijo.

