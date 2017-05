Deyna Castellanos estrena tatuajes (Fotos)

By

Deyna Castellanos se ha vuelto toda una celebridad y no es para menos, pues ha logrado subir el nombre de Venezuela hasta lo más alto del fútbol femenino.

La goleadora ha sorprendido a sus más de 7000 seguidores en Instagram con dos nuevas obras de arte en su piel; se ha hecho un par de tatuajes nuevos, uno en cada antebrazo.

En la derecha una flecha que le envuelve el antebrazo sin llegar a unirse y en el izquierdo tres triángulos entrelazados con principio y final.

Es tiempo de seguir soñando. Lista para empezar la temporada con @sc_blue_heat_fc It's time to keep dreaming. 💪🏼 [email protected] Una publicación compartida de Deyna Castellanos (@deynacastellanos) el 8 de May de 2017 a la(s) 2:20 PDT

En la misma foto que mostró la jugadora en su cuenta oficial de Instagram, dejó ver el tercero, el cual está entre su hombro derecho y el cuello, y que dice: “To love and to be loved”, “Para amar y ser amada”.