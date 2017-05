Carlos Paparoni: Hoy estamos luchando por la defensa de la Constitución

La Constitución se debe respetar. Así lo dejó dicho el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Carlos Paparoni, quién expresó este martes que “hoy estamos luchando por la defensa de la Constitución” y “estamos pidiendo que se respete”.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Paparoni comentó que este lunes los dirigentes opositores y ciudadanos se dirigían al Ministerio de Educación, porque respondieron a la invitación de Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente. Durante la entrevista en el programa Primera Página, trasmitido por Globovisión, denunció que los cuerpos de seguridad del Estado no permitieron que acudiesen a su despecho para dar respuesta a la propuesta fraudulenta del presidente de la República, Nicolás Maduro.

“La grave crisis no se va a resolver por decreto, seguimos tendiendo problema de producción de alimentos y medicinas, expresó el diputado relacionando la situación del país con la iniciativa presidencial”. Dijo el parlamentario, al mismo tiempo que agregaba que “esto ha sido una batalla de conciencia. Han sido 40 días muy difíciles con un costo muy alto. Venezuela vibra al ritmo de corazones de venezolanos que construyen su futuro desde el asfalto”.

El miembro del partido Primero Justicia, manifestó no estar de acuerdo con la Constituyente, ya que considera que no cumple con la Constitución. “Aquí el problema no son las leyes, sino respetar las leyes que están hechas. Estamos luchando por el voto de la salida pacífica constitucional, no abandonaremos la calle y a un pueblo que ha decidido cambiar”, expresó.

Por otra parte, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que llamen a elección universal, directa y secreta de los comicios regionales que han sido pospuestos. Y confesó sentirse “decepcionado” porque el ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, “desconoce” la Constitución, debido a que “los tribunales militares solo pueden accionar en delitos militares”.