Buscaban comida en la basura y recibieron un noble gesto solidario (Video)

Uno de los países más ricos del mundo llevado por la corrupción narco castrista. Este es el resultado, siempre pagan los menos favorecidos. Sigamos en pie, todo esto va a pasar. Lo veremos juntos. Amen. #SOSVenezuela 🇻🇪👊🏽

