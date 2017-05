“Venezuela necesita de ti”: mujeres obsequian rosarios a Guardias Nacionales

Las muestras de humanidad y pacifismo que ha develado la ciudadanía en las calles siguen dejando sin habla, inclusive a quienes reprimen y bloquean a la oposición venezolana para impedir su paso hacia las instancias donde pretenden llegar en las manifestaciones.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Este lunes en El Paraíso en Caracas, en uno de los puntos de concentración que señaló la Mesa de la Unidad Democrática para la movilización de hoy, que tiene como finalidad rechazar la Constituyente solicitada por Maduro, la cual es considerada fraudulenta, las abuelas se hicieron notar.

Una de las mujeres que se encontraba en la manifestación, colgó un rosario en los escudos de los Guardias Nacionales (GN) que bloqueaban el paso hacia el Ministerio de Educación, lugar donde pretendía llegar la oposición venezolana.

“Te lo regalo, te lo regalo. Tómalo, yo sé que lo quieres agarrar y no puedes. No lo vayas a botar, te lo regalo de corazón, oíste. Esto es por Venezuela. Venezuela necesita de ti. Esto me lo regaló monseñor, yo te lo regalo a ti”, expresó una de las mujeres, que trató de colgar el rosario en el casco del guardia, pero al ver que él no lo tomó, decidió colocarlo en el escudo.

Por otra parte, aseguraron que lo único que querían era una vejez en paz, al mismo tiempo que aseguraban querer un mejor país para sus hijos y sus nietos.

“Nosotras queremos una vejez en paz. Nosotros ya trabajamos. Ya dimos por esta patria lo que íbamos a dar. Miren nuestras arrugas, estamos cansados, hasta cuándo nos van a humillar. No tenemos medicamentos, no tenemos comida. Qué es de la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, qué les espera”, agregó otra señora, que además increpó a los funcionarios preguntándoles si sus madres tienen medicamentos.

Los efectivos de seguridad situaron un piquete en la avenida Páez de El Paraíso, para evitar que la gente pudiese continuar caminando hacia el Ministerio de Educación. ¿Democracia?