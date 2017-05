El récord histórico de Dani Pedrosa en motociclismo

By

Dani Pedrosa puede presumir de un récord que ningún otro piloto ostenta en la historia del Mundial de motociclismo. Con su triunfo en el Gran Premio de España de este 2017, el de Castellar del Vallès suma ya un total de nada más y nada menos que 16 temporadas consecutivas logrando como mínimo un triunfo en el Mundial, un hecho que nadie antes ha logrado en los 69 cursos con el presente que cumple ya el campeonato del mundo.

Desde que ganase por primera vez en 125cc. en el Gran Premio de Holanda de 2002 Dani Pedrosa acumula ya con su victoria de Jerez un total de 53 triunfos en el Mundial, repartidos entre 8 en el octavo de litro, 15 en 250cc., y 30 ya en MotoGP.

Su temporada más prolífica en este sentido fue la 2005, cuando con 8 victorias logró el segundo de sus dos cetros mundiales en 250cc. antes de dar el gran salto a la categoría reina.

Desde entonces, el #26 acumula 12 temporadas ya con la presente en las que como mínimo ha conseguido un triunfo en MotoGP, o lo que es lo mismo, ha igualado ya al legendario Giacomo Agostini como el piloto con más cursos seguidos logrando como mínimo un triunfo en categoría reina. El italiano lo logró de 1965 a 1976 en 500cc., pero en su caso, y a diferencia de Dani, le valió como para ganar 8 títulos .

A pesar de su consistencia año tras año, Pedrosa no ha conseguido todavía el título en la categoría reina. Si acumula tres subcampeonatos (2007, 2010 y 2012) pero falta la guinda del pastel para una envidiable carrera del que es una leyenda viva del motociclismo. Con su triunfo en Jerez pasa a ser ahora el 4º del campeonato a 10 puntos del liderato de Rossi. ¿Llegará por fin este año el título de Dani en MotoGP? El tiempo lo dirá, pero si no llega, no será por falta de talento y buen hacer.

Historial de triunfos de Dani Pedrosa en el Mundial de Motociclismo

2002 (125cc.): 3

2003 (125cc.): 5

2004 (250cc.): 7

2005 (250cc.) 8

2006 (MotoGP): 2

2007 (MotoGP): 2

2008 (MotoGP): 2

2009 (MotoGP): 2

2010 (MotoGP): 4

2011 (MotoGP): 3

2012 (MotoGP): 7

2013 (MotoGP): 3

2014 (MotoGP): 1

2015 (MotoGP): 2

2016 (MotoGP): 1

2017 (MotoGP): 1 (hasta el GP de España)