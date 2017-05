Periodista denuncia que GNB robó sus pertenencias y después detonó lacrimógena en su cara

Los abusos por parte de los cuerpos de seguridad del estado no solo se ven cuando atacan a los manifestantes con lacrimógenos y perdigones. Con los periodistas también ha habido denuncias muy puntuales y graves en tanto que estos funcionarios los buscan y persiguen hasta quitarles todos sus equipos, no solo para amedrentar el oficio, sino para evitar que se publique todo el material recolectado durante el día. VAD

Daniel Álvarez, periodista, denunció mediante de Twitter que Guardias Nacionales lo tomaron en un grupo y, mientras le golpeaban el pecho, lo despojaron de sus pertenencias, y lo amenazaron con lanzarle una bomba si no le entregaba sus dos celulares con los que había recolectado información durante la jornada de manifestaciones de hoy.

“Con la ayuda de sus compañeros me quitaron mis dos celulares que son mis instrumentos de trabajo, y me dejaron sin nada. Me sacaron todo de los bolsillos. Esto es un ataque de nuevo a la prensa”, indicó Álvarez. Asimismo, explicó que, pese a que la amenaza sobre detonarle una bomba en la cara solo se haría efectiva si él no le entregaba los teléfonos, el guardia esperó a tener todo lo que quería y, de igual manera, acercó el lacrimógeno a su cara y la explotó.

#AHORA Este el testimonio de @DanielAlvarezRo, periodista robado por la PNB mientras lo golpeaban en el pecho con una bomba de mano #8Mayo pic.twitter.com/2LtEo0nFWc — Marco Ruiz (@mruizsilvera) May 8, 2017

Atención efectivos de la Policía Nacional Bolivariana me robaron y me golpearon con una bomba lacrimógena en el pecho.Le dije que soy prensa — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) May 8, 2017

Un PNB me retenía y me golpeaba con una lacrimógena en el pecho. Dos motos llegaron y ayudaron a quitarme los teléfonos y la máscara antigas — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) May 8, 2017

El efectivo de la PNB le quitó el seguro a la bomba lacrimógena de mano y me golpeaba en el pecho mientras me pedía el celular — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) May 8, 2017

Estaba cubriendo la manifestación en la Av Victoria. Yo solo estaba cumpliendo con mi trabajo — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) May 8, 2017

Cuan lamentable es que un policía te despoje de tus implementos de trabajo. Que efectivos de “seguridad” actúen como delincuentes — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) May 8, 2017

Luego de golpearme y robarme, detonaron la lacrimógena en mis pies el #PNB me dijo: arranca de aquí — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) May 8, 2017

Que bajo tiene que caer un #PNB porque no tiene un salario digno. Los teléfonos que la #PNB me robó los compré con mi esfuerzo #8May — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) May 8, 2017