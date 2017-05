Omar Vizquel reaccionó ante situación del país

By

La crisis que actualmente se vive en el país ha movido la fibra de hasta el que más lejos esté de Venezuela. Cientos de artistas y personas importantes se han pronunciado por la crisis en el país, debido a que rechazan las políticas dictatoriales que pretende llevar a cabo el presidente Nicolás Maduro, el último en reaccionar fue el pelotero Omar Vizquel.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de un mensaje que publicó la periodista Mari Montes, compartió el video de una declaración en la que Vizquel fija posición por lo que actualmente ocurre en el país.

“Me siento muy triste por lo que está aconteciendo en mi país hoy en día, por el dolo de todas esas madres venezolanas de nuestros compañeros y amigos que están marchando en las calles y ver la represión despiadada que tienen contra los venezolanos. No a la represión, por favor, no queremos mas muertes ni sangre correr, son nuestros mismos hermanos, todos estamos por una Venezuela unida”, indicó en una primera parte.

Continuó afirmando que debe existir otra forma de lucha en la que no haya muertes de venezolanos, y que menos los cuerpos del estado, tal y como la Guardia Nacional Bolivariana, no tengan que reprimir al pueblo.

“Tiene que haber otra salida en nuestro país; no soy nadie para decir lo que tienen que hacer, simplemente me duele lo que está pasando y queremos una Venezuela bonita, libre y que podamos vivir en paz, así que de parte de Omar Vizquel, por favor no más a la represión despiadada”, comentó.