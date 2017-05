Nadal retrasa su debut en Madrid por una infección

By

El debut de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Madrid no se producirá hasta el miércoles. Así lo ha anunciado la organización del torneo, que ha explicado que el retraso es debido a una infección de oído que lleva arrastrando desde la madrugada del pasado sábado.

“La madrugada del sábado me levante a las tres con un dolor que nunca había sentido”, ha afirmado Nadal, quien ha comentado que el doctor le dijo que tenía una infección. “No es nada importante, pero me molesta. Me ha causado dolores de cabeza”, ha expresado el cuatro veces ganador del torneo, que ha añadido que se ha encontrado mejor durante el entreno.

El español, que llegaba en una buena dinámica en tierra batida tras imponerse en Barcelona, se enfrentará en segunda ronda al italiano Fabio Fognini, al que espera superar para superar para mantener su gran estado de forma.

