Líderes de la oposición dan ejemplo de valentía en las calles

Las manifestaciones en Venezuela cada vez se incrementan más, el rechazo de los venezolanos hacia las políticas dictatoriales del presidente Nicolás Maduro han dejado una ola de protestas que no terminan, después de un mes de haber comenzado, aun cuando se conoce que hasta la fecha unas 37 personas han muerto producto de la represión que fuerzas del estado, entre ellos de la Guardia Nacional Bolivariana, hay quienes se niegan a aceptar vivir en un país como Cuba.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Los líderes y representantes de la oposición venezolana es un ejemplo de valentía y de lucha pacífica que debe obtener el pueblo, para que así se pueda solucionar el conflicto que se vive en el país.

María Corina Machado, representante del movimiento Vente Venezuela, es una de las mujeres que más ha participado en las protestas contra Maduro, fiel creyente a su ideal democrática y sobre todo de una forma bastante clara, debido a que es una de las líderes opositoras que más ha sido contundente en sus mensaje contra el régimen, no ha escapado de la represión de la que son víctimas los venezolanos.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, también ha asistido a la iniciativa de la MUD para rechazar las políticas y abusos del régimen de Maduro, aunque no ha sido tan frecuente como Machado, debido a que debe atender otra de sus responsabilidades como dirigir el Parlamento, también ha sufrido de la violencia del régimen.

Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, también acudió este lunes a una de las manifestaciones convocadas por la oposición, y su entereza y fortaleza para diariamente enfrentar al régimen, el cual incluso llegó a inhabilitarlo, no pudo escapar de la violencia de los funcionarios de la GNB, quienes desde la autopista Francisco Fajardo los atacaron.

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN, también resultó afectado este lunes por la desmedida represión que fuerzas del estado le aplicaron a los opositores. Aunque siempre ha dejado claro que así el régimen se valga de toda su fuerza para reprimirlos y atacarlos, igual se mantendrá en la calle para defender la libertad del país.

Por último, Henry Ramos Allup, diputado de la AN y miembro de Acción Democrática, fue otro de los representantes de la MUD que también fue afectado por los gases lacrimógenos. Aunque este lunes dejó claro que la oposición no se ha reunido y no se reunirá con los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, haber estado en una de las marchas de la oposición, le costó por la violación de los derechos humanos.