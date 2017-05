La Alianza del Lápiz no acudió a la reunión celebrada en Miraflores

By

La Alianza del Lápiz informa al país que ninguno de los miembros de su junta directiva actual acudió a la reunión celebrada la mañana de este lunes en el Palacio de Miraflores, convocada por la Comisión Presidencial Constituyente, y encabezada por el presidente de dicha instancia y ministro de Educación, Elías Jaua Milano.

Reiteramos que ninguno de los líderes de la fuerza de la educación acudió a semejante burla, porque no se prestan al fraude que pretenden hacer desde el Gobierno Nacional para perpetuarse en el poder. En la Alianza del Lápiz consideramos una verdadera incoherencia por parte del Poder Ejecutivo que se niega a permitir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice las elecciones regionales vencidas y convoque a los comicios locales por vencerse, so pretexto de que las organizaciones políticas se mantienen ilegalizadas; pero convoque a las mismas toldas políticas a entablar un diálogo en el Palacio de Gobierno.

La Alianza del Lápiz se mantiene en consonancia con la postura de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y es que para nosotros el planteamiento realizado por Nicolás Maduro no es una constituyente, porque no puede haber convocatoria al poder constituyente originario sino hay respeto absoluto a la soberanía popular. Reiteramos que sin la universalidad del voto no hay constituyente.

Nota de Prensa