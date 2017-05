Chyno Miranda confesó que María Gabriela Chávez “se aprovechó” de su amistad (Video)

By

El cantante Jésus Miranda, mejor conocido como Chyno, ha reconocido que su amistad con la hija del fallecido presidente Hugo Chávez se prestó para malentendidos sobre su postura política. Tras su aparición en el funeral del ex mandatario, la prensa y la opinión pública atacó a Chyno acusándolo de apoyar al gobierno, pero este aclaró que María Gabriela Chávez hizo alarde de su amistad con él, y con la de Oscarcito, en un momento difícil para su familia. VAD

“Yo fuí a darle un abrazo a ella no porque había muerto el presidente de Venezuela, sino porque había muerto su papá. Cuando salimos (él y Oscarcito) a despedirnos de ella, nos pidió que la acompañáramos a verlo, el lugar estaba lleno de cámaras y nunca nos lo dijeron”, indicó.

Asimismo, el joven aseguró que su amistad con María Gabriela terminó cuando las condiciones de vida en el país comenzaron a empeorar, y la crisis política empezó a ser más aguda.

“Cuando yo mantenía mi amistad con Gabriela, Venezuela, en cierta forma, estaba caminando; era muy joven, no sabía todas las cosas que estaban pasado a nivel económico ni sus consecuencias. Cuando el país comenzó a entrar en la boca del lobo, yo decidí no seguir con esa amistad, porque no compartía la misma opinión que ella tiene”, concluyó.

