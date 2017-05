Bisbal y la venezolana Zanetti se divirtieron como niños en Universal

Espero que estéis pasando un fin de semana maravilloso! vamos a aprovechar para volver a ser niños en @universalstudioscalifornia después también aprovecharé el sábado para ensayar el repertorio de la gira antes de volverme a reunir con mis compañeros. Por cierto, os estoy haciendo mucho caso con el contenido del repertorio para esta gira, gracias por ayudarme. Os Quiero.

