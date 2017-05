Video: María Corina habla con el alma a funcionarias GNB que escuchan atentas

By

Durante la jornada del sábado, las mujeres venezolanas decidieron tomar las calles en un solo clamor: No más represión. Desde que iniciaran las protestas hace más de un mes, se ha incrementado el número de detenidos, heridos y asesinados por las fuerzas de seguridad, cuando solo pedían mejores condiciones en su propio país.

María Corina Machado ha sido una de las figuras de la oposición con posturas más radicales y habla directo al grano. Su manera de abordar los problemas le ha ocasionado momentos de distancia con la Unidad, sin embargo, en los últimos tiempos, su voz se ha levantado y sus palabras han calado dentro de la sociedad y también del resto de la dirigencia.

La estrategia del gobierno nacional para la marcha de las mujeres, fue colocar piquetes con funcionarias femeninas. De ese modo, si se subía la temperatura de la movilización, ellos podrían mandar a las uniformadas a reprimir, sin caer en problemas de violencia de género. Con lo que no contaban los militares, es que a las mujeres las une una fuerza que va más allá de la lógica y eso lo probó María Corina Machado.

En un momento de la movilización, la dirigente del partido Vente Venezuela se acercó a uno de los piquetes con mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y comenzó a hablar con ellas. Las uniformadas escuchaban atentamente cada palabra de Machado, al punto que uno de los generales a cargo, se acercó para advertirles que no la escucharan más.

Las funcionarias de la GNB bajaron el visor de sus cascos. Sin embargo, no se movieron ni voltearon la mirada. Si bien la orden es no responder, como se ha evidenciado en cada convocatoria, los cascos no tapan los oídos. Ellas escucharon cada palabra y la esperanza de María Corina Machado y el resto del pueblo venezolano es que más temprano que tarde, ellas también alcen su voz para frenar los abusos a los que son sometidas, al igual que los manifestantes que claman por un cambio.