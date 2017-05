“Salo” Rondón dedicó su gol a Venezuela con brutal mensaje

Al rencontrarse nuevamente con los goles el futbolista venezolano, Salomón Rondón, indicó que el gol que logró este sábado 6 de mayo durante el partido con el West Bromwich Albion se lo dedica a “Venezuela y a quienes lleva en el corazón”. VAD

Mediante su cuenta en la red social Twitter el caraqueño publicó una imagen con un mensaje que indica: “Mi dedicación del gol esta vez fue especial. Fue dirigida a mi gente, a mi país, a los caídos y a los luchadores… a los que día a día están en mi corazón”.

GOAL! Salomón Rondón scored his first goal for West Brom since 14th December 2016. Ended 2-2 with Burnley. pic.twitter.com/xdf0jnM2EX #Gol

— Hispanospherical (@DarrenSpherical) 6 de mayo de 2017