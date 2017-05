Los cuatro gatos del oficialismo que asistieron al “gran” Pancartazo de la Juventud (fotos)

By

Este domingo la oposición realizó una pequeña movilización que partió desde la Plaza Altamira hasta la Plaza Brion de Chacaito, para rendir honor a los caídos durante las manifestaciones que se han realizado a lo largo del mes de abril.

Como es de costumbre el oficialismo también convocó a una manifestación denominada “Pancartazo de la Juventud”, a diferencia de la marcha opositora, los chavistas no pudieron ni llenar ni desbordar las calles. ¡Ya no tienen gente!

Un grupo de jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se concentraron en la avenida Bolívar de Caracas, para realizar una “pancarta gigante” en apoyo a Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, los jóvenes oficialistas no pudieron llenar las avenidas principales del centro de la capital. Lo que queda demostrado, una vez más, que la juventud venezolana no apoya al Gobierno, al menos no tanto como Maduro lo expresa.

