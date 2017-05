Decomisados en Aeropuerto de Miami: Cabeza de caimán y una motosierra

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La mayoría de las personas empacan camisas, vestidos, pantalones, ropa interior y cepillos de dientes cuando van a viajar en avión.

Pero hay algunos pasajeros que deciden viajar más cargados de lo normal, y han tratado de pasar como parte de su equipaje de mano ciertos objectos muy particulares en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Por ejemplo: un machete de tres pies de largo. Una lata de repelente para osos. Una espada escondida dentro de un bastón con cabeza de dragón. Una llave inglesa de 19 libras. Manoplas de acero usadas como hebillas de cinturones. Y una granada decorativa.

Alguien que quizás se dirigía a una fiesta de disfraces de “Mad Max” empacó una máscara antigas de goma decorada con balas de verdad. Muchas armas han sido guardadas en los equipajes, como pistolas de pintura, pistolas paralizantes escondidas dentro de un cepillo de cabello, y un revólver rosado con unos “ojos de gato” del mismo color, un arma punzopenetrante de artes marciales usada para apuñalar al enemigo en la garganta.

Los agentes de seguridad han visto de todo, incluso una motosierra de gasolina, una puerta de auto y una cabeza de caimán sangrante.

Así que la próxima vez que usted se queje de las largas filas de seguridad en el aeropuerto, tenga un poco de compasión por los agentes de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), y al contrario, culpe a sus compañeros viajeros que no tienen idea de lo que hacen.

La temporada de viajes del verano se está poniendo más activa y el TSA les ruega a los viajeros que sigan de cerca las reglas porque “la preparación de antemano puede tener un impacto significante en el proceso de revisión de los aeropuertos y el tiempo de espera en los puntos de seguridad”.

Por no mencionar siquiera el tiempo que la gente pasa enojada detrás de pasajeros que no se molestaron por empacar de una manera inteligente, o se mueven a paso lento como si estuvieran en un museo y no en un aeropuerto congestionado.

En el Aeropuerto de Miami, un promedio de 58,000 pasajeros son examinados diariamente por unos 1,000 agentes del TSA. En el país, 738 millones de pasajeros fueron revisados en el 2016. La espera promedio es de cinco minutos en las filas regulares y tres minutos para los que están el programa de prechequeo de TSA en el Aeropuerto de Miami, según la vocera Sari Koshetz.

La situación ha mejorado mucho en comparación con el año previo, cuando el tiempo de espera a veces llegaba a los 47 minutos o más en otros aeropuertos. El jefe de TSA fue despedido y la agencia contrató más empleados para poder procesar el aumento de tráfico y de equipaje.

Hoy día, las mejoras tecnológicas y el entrenamiento –los agentes tienen que pasar una semana de entrenamiento en la academia en Georgia y volver a optar a sus trabajos cada año– han ayudado a reducir la cantidad de inconvenientes en las filas de espera.

El continuo aumento en la inscripción en el programa TSA Precheck (Prechequeo TSA), que cuesta $85 y es válido por cinco años, significa que unos cuatro millones de pasajeros pueden hacer fila sin tener que quitarse los zapatos, las chaquetas y los cinturones, o sacar las computadoras portátiles de su equipaje.

Nuevas filas de revisión automatizada están siendo implementadas en los aeropuertos de Atlanta, Los Ángeles, Chicago y Newark (Nueva Jersey), y eventualmente facilitarán el chequeo en Miami y Fort Lauderdale. También durante el verano se usarán más perros para detectar cualquier tipo de amenaza.

A pesar de eso, siempre hay pasajeros que empacan de más, ignoran la regla de líquidos 3-1-1 (un envase de 3.4 onzas máximo en una bolsita de plástico de un cuarto de galón) o cargan objetos peligrosos que retrasan la labor de los agentes de TSA.

“Nosotros retiramos más de 5,000 libras de materiales peligrosos al mes en Miami”, dijo Koshetz. “El año pasado, decomisamos 42 pistolas en Miami, 56 en Fort Lauderdale y 369 en Florida. Lo que representa una pistola por día”.

Séptimo peor aeropuerto del mundo

El Aeropuerto de Miami, que fue catalogado como el séptimo peor aeropuerto del mundo y el número 2 para las esperas más largas por la página web Skytrax, y el número 13 por tener los puntos de seguridad más fastidiosos de EEUU según la revista Travel and Leisure, ha mejorado bastante en comparación a como era antes, dijo Mariana Lvoff, una residente de Miami que viaja frecuentemente por el mundo para participar en competencias de baile de salón.

“Miami era absolutamente horrible, era como el purgatorio”, dijo Lvoff, quien viajó a Los Ángeles el martes. “Ahora, si evitas las horas pico, los filas son más cortas, las tiendas y los lugares para comer son más bonitos y en general todos están en un estado de ánimo más placentero”.

Alan Jackimowicz, un agente de TSA en Detroit y vicepresidente del sindicato Federación Americana de Empleados del Gobierno TSA Concejo 100, advirtió que las largas filas de espera podrían regresar si no aumentan los salarios y si continúa la actual suspensión de contratación de empleados.

“Solíamos tener 46,000 agentes a nivel nacional y ahora hemos bajado a 42,000, y hay menos líneas abiertas para acomodar el aumento de tráfico y equipaje, debido a la gradual reducción de empleados en este poco apreciado trabajo de bajo salario”, dijo.

“Tenemos que prevenir que entre en un avión todo aquello que pueda causar daño al público, y eso es mucho estrés para un trabajo que paga $16 la hora. Así que tenemos una puerta giratoria de empleados que se van a empleos que pagan mejor”.

Fuente El Nuevo Herald