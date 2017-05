Conoce la verdadera razón por la cual Daddy Yankee no quiere trabajar con Don Omar

A través de una entrevista de radio con el presentador Enrique Santos, el reguetonero Daddy Yankee expresó que no quisiera trabajar más con el puertorriqueño Don Omar. A pesar de esta declaración, el intérprete de “gasolina” confirmó que no tiene ningún tipo de enemistades y afirmó admirar la carrera de su colega y paisano.

Laura De Freitas / Venezuela Al Día

“Es una relación de amor y odio, en términos labores no hay relación, no puedo porque pasaron muchas cosas que pasaron en la gira donde le falló al contrato(…) Personalmente estoy bien, lo respeto como artista, el talento (…) Que no podamos trabajar no quiere decir que lo odie”, dijo

Daddy Yankee precisó que lo “respeta como individuo”, además puntualizó que le tiene una gran admiración a su carrera y trayectoria musical.

“Yo lo respeto como individuo, respeto su carrera, lo respeto como artista, por el talento que él tiene (…) Que no podamos trabajar juntos, eso no significa que seamos enemigos”, finalizó.