“Canelo” Álvarez no tuvo piedad con Chávez Jr. ¡Decisión unánime!

Tres jueces vieron ganar hoy con tarjetas 120 – 108 a Saúl “Canelo” Álvarez sobre Julio César Chávez junior, en un combate celebrado en Las Vegas, Nevada, y que los púgiles habían calificado como la “pelea del orgullo” para los mexicanos.

Álvarez ganó los 12 rounds del combate, que no era por título mundial.

Los especialistas consideraron que la pelea fue muy aburrida, puesto que Álvarez ganó con amplitud.

“Creo que la rivalidad que existía entre él y yo fue una inspiración para mí. Que sepa la gente que no solo sé noquear, sino que puedo pelear, mue puedo mover”, dijo Álvarez tras la pelea.

Añadió que Chávez junior no tiró muchos golpes y que él quería dar una gran pelea, aunque la final no se dio.

En todo el combate, Álvarez nunca se sentó entre los rounds. “Quería probar algo diferente”, explicó tras la pelea.

Finalmente, al ofrecer declaraciones Álvarez retó a Gennady Golovkin a que peleen.

“Golovkin, you are next my friend”, dijo Álvarez.

Poco después, el propio Golovkin, quien estaba en la arena viendo la pelea, salió del camerino al que se había ido y subió al ring para aceptar el combate con el mexicano Álvarez, dando al público más emoción que durante todo el combate entre los mexicanos.

Golovkin, al subir al ring, tenía como fondo musical la clásica canción “Seven nation army”, del grupo The White Stripes.

La pelea entre Álvarez y Golovkin será en septiembre.

“Buena suerte” en la pelea, le dijo Golovkin a Álvarez cuando estaban ambos en el ring.

“La suerte es para los mediocres”, le respondió un retador Álvarez, quien afirmó que no tiene miedo.

“Cuando nací ya habían repartido el miedo”, continuó el Canelo Álvarez.

Por su parte, Chávez junior, admitió su derrota y poco después de terminar el combate, bajó del ring.

“Me ganó en la distancia, en la velocidad, Canelo es muy buen peleador y está muy activo”, reconoció Chávez junior.

Vía: El Nuevo Diario