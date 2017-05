Adele celebró su cumpleaños con esta divertida imagen (Foto)

By

Aunque ahora es una de las artistas británicas más ricas del mundo según la lista de The Sunday Times, eso a Adele no le importa, ella celebró su cumpleaños el día de ayer de una manera muy particular.

La cantante cumplió 29 años y como regalo para ella y para sus fans posteó una divertida foto del futuro en donde se ve no de 30, no de 50, ¡sino de 70 años!

Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x Una publicación compartida de Adele (@adele) el 5 de May de 2017 a la(s) 3:13 PDT

Los fans inundaron las redes sociales con felicitaciones y homenajes que bien supo agradecer la multipremiada ganadora del Grammy. “¡Casi 30! Gracias por los buenos deseos. Nos vemos pronto x”, escribió.

La imagen de Instagram es un collage de fotos en los que Adele tiene el pelo canoso y muchas arrugas en la cara.

